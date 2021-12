Mercato : Martial prêté à l'OM par Man Utd, pour faciliter la venue de Kamara ?

Manchester United envisagerait de prêter Anthony Martial (26 ans) à l'OM afin de permettre la venue de Boubacar Kamara (22 ans), cet hiver. L'opération lui permettrait de contrer une offensive de Newcastle.





Selon les informations obtenues par Marca, le club mancunien fait du milieu de terrain olympien sa grande priorité hivernale. Pour autant, son dossier se révèle complexe, alors qu'il n'a pas prolongé et que de nombreux clubs se sont positionnés pour le recruter, l'été prochain, au terme de son contrat. Et Newcastle proposerait même 12 millions d'euros pour s'attacher ses services, cet hiver, un montant qui devrait assurément faire craquer les dirigeants de l'OM.



Pour contrer les Magpies, les Red Devils envisageraient de prêter Anthony Martial au club marseillais. L'international français a en effet demandé à partir, après 7 ans passés à Manchester et alors qu'il est notamment bloqué par Cristiano Ronaldo, dans le secteur offensif. Et ses dirigeants n'ont pas l'intention de le retenir : ils espèrent au contraire qu'il va se relancer en prêt. Le FC Séville tenait jusque-là la corde pour l'accueillir. Si l'information se révèle vraie, rien n'indique que l'OM puisse assurer son salaire (15,2 millions d'euros par saison) et donc que le deal puisse se conclure.



Anthony Martial dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024. Il a marqué 1 but en 10 apparitions, cette saison, toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée en Angleterre, il totalise 79 buts et 50 passes décisives en 268 rencontres.