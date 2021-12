Paris FC-Lyon : la FFF a frappé très fort

Au contraire de la commission de discipline de la LFP sur les autres incidents, la FFF a frappé fort, concernant les débordements de Paris FC-Lyon. Les deux équipes ont notamment match perdu.





La commission de discipline de la FFF a déclaré les deux équipes perdantes, après les violences qui ont eu lieu lors de la rencontre Paris FC-Lyon. Elles sont donc exclues de la compétition. La Paris FC a également écopé de 5 matchs fermes de suspension à Charléty et d'une amende de 10 000 euros. Quant à l'OL, il est interdit d'espace visiteurs sur tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison (y compris en championnat). Il a aussi été sanctionné d'une amende de 52 000 euros et du remboursement des dégâts occasionnés dans l'enceinte parisienne. Enfin, il a un sursis pour la prochaine édition de la coupe de France (c'est-à-dire qu'il sera exclu en cas de nouveaux incidents provoquant un arrêt du match).



L'OGC Nice, qui devait rencontrer l'un des deux clubs, devrait a priori être qualifié pour les huitièmes de finale de la coupe de France. Pour rappel, la FFF devra bientôt statuer sur l'appel de l'OM, concernant les incidents survenus au Groupama Stadium. Espérons qu'elle fasse preuve de la même fermeté et que la commission de discipline de la LFP en prendra de la graine...