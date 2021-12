Dib : "Entre le Var et Marseille, la mentalité est différente"

Comme ses anciens partenaires, Marcel Dib se rappelle de l'âpreté des matchs entre Toulon et l'OM.





"Les supporters toulonnais n'aiment pas l'OM, c'est dans leur sang, dans les veines", a confié l'ancien joueur dans La Provence. Et d'ajouter : "On se connaissait pratiquement tous, on habitait presque tous dans le même coin. Mais entre le Var et Marseille, la mentalité est différente. Pour les adversaires, c'était très dur de venir jouer chez nous. Encore plus à Bon Rencontre qui était un vrai traquenard, un match piège. On sentait encore plus de ferveur quand l'OM venait. On avait une équipe méchante, avec du caractère. Mais demain, s'il y avait de nouveau un Toulon-OM, la rivalité ne serait pas au niveau d'OM-PSG."



Marcel Dib a défendu les couleurs toulonnaises entre 1981 et 1985, avant de rejoindre Monaco (1985-1993), Bordeaux (1993-1994), puis l'OM (1994-1996). Il fait partie de ces anciens qui ont participé à faire remontrer le club phocéen en D1, en 1996. Il a ensuite pris sa retraite.