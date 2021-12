Mercato : la Juve aurait rouvert le dossier Milik

La Juventus de Turin penserait à Arek Milik (27 ans), en vue de renforcer son secteur offensif. Elle pourrait faire une proposition, en janvier.





Selon les renseignements recueillis par Tuttosport, le club turinois a noté le nom de l'attaquant de l'OM sur sa short-list, pour cet hiver. Il penserait à lui pour améliorer son efficacité, alors qu'il n'a inscrit que 27 buts en 19 matchs, depuis l'été dernier. Son équipe ne paraît en effet pas avoir totalement digéré le départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United.



Arek Milik éprouve quant à lui quelques difficultés, à Marseille. Le schéma choisi par Jorge Sampaoli ne paraît pas vraiment lui convenir et sa relation avec Dimitri Payet n'est pas idoine. Il n'a pour l'instant marqué que 1 but en 10 apparitions en Ligue 10, cette saison. Il s'est montré plus efficace en coupe de France (3 buts en 1 match) et en Ligue Europa (4 buts en 5 rencontres).



L'international polonais a été prêté par Naples avec option d'achat, en janvier 2021. On peine à imaginer que les dirigeants marseillais envisagent de lui accorder un bon de sortie, alors que le secteur offensif a déjà été affaibli par le départ de Dario Benedetto, l'été dernier.