P. Marquet : "Courbis entretenait la rivalité Toulon-Marseille"

Patrice Marquet s'est remémoré les oppositions très tendues entre Toulon et Marseille, à la fin des années 80 et au début des années 90. Rolland Courbis avait exacerbé la rivalité qui opposait les deux villes.





Dans son édition du jour, La Provence revient sur les matchs très tendus qui ont opposé Toulon et l'OM, dans les années Bernard Tapie : "Toulon a toujours eu 4 ou 5 Toulonnais de souche qui inculquaient, et entretenaient la rivalité par leurs comportements avant le match ou leurs provocations sur le terrain. On était moins fort, on était le petit Poucet contre l'ogre ; notre intérêt était de pourrir le match", a confié l'ancien milieu de terrain, qui est né à Marseille. L'équipe olympienne perdait régulièrement contre son voisin, alors coaché par un certain Rolland Courbis : "Marseille a toujours eu une bête noire. Avec Toulon, c'était chaud, les gens se détestaient au-delà du foot. La tension était palpable. Cette rivalité dépassait le cadre sportif, les supporters du Sporting venaient nous voir à l'entraînement et nous faisaient comprendre qu'on devait se bouger le cul. Et Rolland Courbis entretenait tout ça."



Patrice Marquet a défendu les couleurs de Toulon entre 1989 et 1991, pour 74 matchs et 10 buts, toutes compétitions confondues. Il y est retourné en toute fin de carrière (1997-1998). Il n'a jamais joué à l'OM.