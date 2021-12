Mercato : la Roma discuterait avec l'OM pour Kamara

Boubacar Kamara (22 ans) intéresserait l'AS Rome. Des discussions seraient même en cours avec l'OM.





Selon les éléments relayés par TMW, le club de la Louve cherche un renfort pour son milieu de terrain, cet hiver. Dans cette optique, il ferait du joueur de l'OM sa grande priorité. Des discussions seraient déjà en cours avec les dirigeants olympiens, avec qui les relations sont jugées excellentes, après les transferts de Cengiz Under et Pau Lopez. Le média confirme que d'autres clubs importants sont sur le coup.



En fin de contrat dans six mois, le milieu défensif sera libre de discuter avec les clubs qu'il souhaite, à compter du 1er janvier. Pour autant, il pourrait aussi valider l'idée d'un départ cet hiver, s'il parvient à s'accorder avec une formation qui lui plait. Manchester United, Newcastle et le FC Barcelone paraissent notamment avoir un oeil sur lui. Il ne semble a contrario plus envisager de prolonger avec l'OM, ses représentants ayant fait savoir à plusieurs formations étrangères qu'il partirait bientôt.



Boubacar Kamara est arrivé à l'OM en 2005, alors qu'il avait 5 ans. Il a franchi toutes les catégories du club, avant d'évoluer en professionnel.