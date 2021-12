Dieng : "Je rêve d'autres clubs, mais..."

Bamba Dieng (21 ans) rêve d'autres clubs que l'OM, mais refuse pour l'instant de communiquer leur nom. Il affirme qu'il donnera tout pour Marseille, jusqu'à le ou les rejoindre.





Interrogé par la TFM, l'attaquant a indiqué qu'il avait d'autres ambitions que l'OM : "Je rêve d'autres clubs, mais pour l'instant je suis un joueur de Marseille. Je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. Je donnerai tout pour Marseille, le temps que j'y passerai", a-t-il fait savoir.



L'international sénégalais (4 sélections) peine à se montrer régulier et manque parfois des occasions toutes faites (quand bien même il réussit d'autres gestes magnifiques). Il ne semble en tout cas pas s'être fait une vraie place dans l'équipe de Jorge Sampaoli. Cette intervention est d'autant plus surprenante qu'il vient de signer un nouveau contrat avec l'OM.



Cette saison, Bamba Dieng a inscrit 4 buts en 19 apparitions sous la tunique phocéenne. Et il a délivré 1 passe décisive. Il participera à la CAN, ces prochaines semaines, avec la sélection sénégalaise dirigée par Aliou Cissé. Il sera notamment accompagné par son coéquipier Pape Gueye.