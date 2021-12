Mercato : l'OM toujours à l'affût pour Vidal ?

Le club olympien suivrait toujours la situation d'Arturo Vidal (34 ans), en vue d'une signature "dans un avenir proche". Boca Juniors et l'Atlético Mineiro penseraient aussi à lui.





D'après les éléments recueillis par As Chili, l'OM figure parmi les clubs qui pourraient transmettre une proposition pour recruter l'international chilien (122 sélections, 32 buts) "dans un avenir proche". Sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en juin 2022, l'ancien Barcelonais a été poussé vers la sortie sans succès, lors des derniers mercatos. Il ne paraissait toutefois pas prêt à s'assoir sur ses émoluments estimés à plus de 6,5 millions d'euros nets par an.



Il reste donc à voir si un accord pourrait être trouvé avec les Nerazzurri, en vue d'un départ cet hiver. Simone Inzaghi paraît s'être fait à l'idée qu'il le conserverait jusqu'au terme de la saison. Jorge Sampaoli connaît en tout cas bien le milieu défensif, qu'il a entraîné lorsqu'il était à la tête de la sélection du Chili. Il pourrait compenser, numériquement tout au moins, un possible départ de Boubacar Kamara, dont le contrat prendra aussi fin en juin prochain.



Arturo Vidal a disputé 17 matchs, toutes compétitions confondues, inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives avec l'Inter Milan. Boca Juniors et l'Atlético Mineiro souhaiteraient aussi s'attacher ses services.