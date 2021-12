Mercato : les Magpies bientôt à l'action pour Kamara ?

Newcastle pourrait faire une offre à l'OM, dans les prochains jours, pour s'attacher les services de Boubacar Kamara (22 ans). Chelsea et Manchester United seraient aussi sur sa piste.





Selon les éléments rapportés par le Sun, les Magpies ont l'intention de proposer 12 millions d'euros à l'OM pour recruter le milieu défensif, cet hiver. Une offre qui pourrait satisfaire les dirigeants marseillais, à 6 mois du terme de son engagement. Et des discussions seraient déjà en cours avec ses représentants, afin de le convaincre de rejoindre le projet saoudien. Chelsea et Manchester United suivraient sa situation, en vue de le recruter gratuitement, l'été prochain.



En fin de contrat en juin, le natif de Marseillais a quelque peu agacé par son comportement, ces derniers mois. Il ne s'est jamais positionné clairement sur son avenir et paraît réellement envisager de quitter le club gratuitement, au terme de la saison. Cela constituerait un coup dur pour les finances du club olympien, lequel ne disposerait donc pas d'une manne financière pour le remplacer.



Depuis le début de sa carrière, Boubacar Kamara a disputé 144 matchs sous la tunique marseillaise. Il serait aussi suivi par le Milan AC.