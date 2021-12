Tongya en difficulté avec l'équipe de National 2

Franco Tongya (19 ans) n'a pas été décisif, durant la première partie de saison, avec l'équipe de National 2. Il se sentirait déconsidéré, au centre de formation de l'OM.





"Il est adorable, gentil, souriant. Il n'a que 19 ans, il est loin de chez lui, et surtout il n'a rien demandé. C'est un âge où il peut déjà y avoir des jalousies dans le vestiaire à cause du salaire, du statut, et des enjeux liés au contrat de chacun. Lui, il se demande parfois pourquoi il a débarqué à l'OM, d'autant que le staff du groupe professionnel ne s'occupe quasiment pas de lui, ne le considère pas", a indiqué une source restée anonyme à la radio RMC Sport.



Pour rappel, Tongya avait été recruté pour 8 millions d'euros, tandis que Marley Aké faisait le chemin inverse et rejoignait la Juventus pour la même somme. Il a disputé 6 matchs de National 2, cette saison, sans parvenir à inscrire de but ou faire une passe décisive. Marley Aké totalise pour sa part 4 buts et 4 passes décisives en 20 apparitions en Serie C (Girone A).