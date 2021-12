Mercato : Kolo Muani n'aurait pas choisi l'OM

Randal Kolo Muani (23 ans) devrait accepter la proposition faite par Francfort, en vue de l'été prochain. Il aurait recalé l'OM.





Selon les éléments recueillis par Fabrizio Romano, l'attaquant ne rejoindra pas Marseille, au terme de son contrat avec Nantes. Il aurait accepté la proposition émanant de Francfort et devrait rejoindre ses rangs, en juin prochain. "L'Eintracht Frankfurt a conclu un accord avec Randal Kolo Muani et Nantes. Derniers détails à convenir, puis la négociation sera terminée. L'Eintracht propose à Kolo Muani un contrat de cinq ans, dans l'espoir de signer le plus tôt possible", a écrit le journaliste sur son compte Twitter.



L'OM était dans le coup pour obtenir sa signature au terme de son engagement avec les Canaris. Il aurait donc opté pour un environnement plus tranquille. Pour rappel, il a inscrit 7 buts en 18 apparitions, cette saison. Depuis ses débuts, il en est à 17 buts en 68 rencontres avec Nantes, toutes compétitions confondues.