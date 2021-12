Mercato : Boga va rejoindre l'Atalanta

Un accord a été trouvé entre Sassuolo et l'Atalanta pour Jérémie Boga (24 ans). L'opération devrait aboutir pour 22 millions d'euros.





Selon les informations rapportées par Fabrizio Romano, Sassuolo et l'Atalanta se sont entendus pour le transfert de Jérémie Boga. Le deal pourrait être conclu pour 22 millions d'euros, plus les bonus. Le joueur sera à Bergame dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et signer son contrat.



L'international ivoirien a souvent été associé à l'OM, ces derniers mois, sans trop que l'on sache si l'intérêt était réel ou non. Il est né à Marseille et a été formé à Chelsea, qui l'a successivement prêté à Rennes, Grenade et Birmingham City. Il a inscrit 18 buts en 102 apparitions sous le maillot de Sassuolo, depuis 2018. Il compte 7 sélections avec la Côte d'Ivoire.



Minot, Jérémie Boga a fait ses classes à l'ASPTT Marseille (entre 2003 et 2009).