Balbir s'attendait à mieux avec Sampaoli

Denis Balbir a donné son sentiment sur la première partie de saison de l'OM. Il s'attendait à mieux avec Jorge Sampaoli et a été déçu.





Sur But Football Club, le journaliste s'est attardé sur la première partie de saison olympienne. Il considère qu'elle a été décevante : "Quand je pense à l'OM, je n'arrive pas à me détacher de la déception européenne même si le parcours en Ligue 1 est pour l'heure dans les clous. Pour moi, il y a eu trop de tâtonnement dans les choix de Jorge Sampaoli : autant dans les compositions d'équipe que dans le manque de turn-over. Marseille n'avait peut-être pas, en qualité et en quantité, le groupe suffisant pour faire un bon parcours en Ligue Europa. Malgré tout, il aurait quand même été logique qu'ils sortent de cette poule. Sans être facile sur le papier, le groupe de l'OM - qui comprenait le Lokomotiv, la Lazio et Galatasaray - était jouable pour un club affichant ses ambitions", a-t-il confié.





"Difficile de mettre de côté les agressions subies par Payet"

Il a quelques regrets : "Sous Jorge Sampaoli, l'OM avait débuté avec beaucoup d'allant. Notamment avec Matteo Guendouzi et Dimitri Payet qui amenaient beaucoup de projection. Depuis, ça s'est un peu calmé. Mon autre grosse déception, c'est la gestion du cas Milik. On nous promettait qu'avec le Polonais de retour de blessure, ça allait être le feu. Finalement, Sampaoli ne le fait pas toujours jouer faute de parvenir à l'intégrer", a-t-il poursuivi. Et de conclure : "On se dit que c'est " mitigé " ou " mitigé + ". Peut-on réellement faire la fine bouche quand on sort de saisons avec des montagnes russes comme ce fut le cas avec l'OM ? Difficile aussi de mettre de côté les agressions subies par Payet et les Marseillais à Nice et à Lyon. Cela a forcément joué dans les têtes par moment."



Les Olympiens tenteront de faire mieux, ces prochains moins. En espérant que Jorge Sampaoli trouvera notamment des solutions pour faire jouer les cadres du vestiaire à leur meilleur niveau.