Mercato : priorité ailier gauche ?

Selon les informations de Florent Germain (RMC), Jorge Sampaoli voudrait, en priorité, un renfort sur l'aile gauche.





À plusieurs reprises, Jorge Sampaoli a exprimé sa volonté de renforcer le groupe lors du mercato hivernal. Et comme nous vous l'annoncions il y a deux jours, le coach Argentin n'a pas été convaincu par le côté gauche de son animation offensive. En effet, ni Konrad De La Fuente ni Luis Henrique n'a réussi à s'imposer à ce poste (aucun but en championnat, ni pour l'un, ni pour l'autre).



Par conséquent, la priorité serait de recruter un joueur plus "constant" sur l'aile gauche, selon les informations de Florent Germain (RMC).

"Jorge Sampaoli a un besoin majeur. C'est un attaquant sur le côté gauche. Il estime, à juste titre, que Konrad de la Fuente et Luis Henrique sur le côté gauche, ça a été assez compliqué. On a même essayé Pol Lirola à cette position. Il veut un pendant à Cengiz Ünder. Même s'il n'est pas au top physiquement actuellement, il fait la différence. En début de saison, il a été très intéressant. Il n'a pas ce profil-là à gauche."



Pablo Longoria va encore devoir se montrer malin pour dégoter la perle rare à moindre cout.