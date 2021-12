Seulement un marseillais dans l'équipe type de mi-saison

Au terme de la phase aller, l'Équipe a dévoilé son meilleur onze de la première moitié de saison. Une équipe dans laquelle figure Dimitri Payet.





Alors que la 19e journée de Ligue 1 est venue clôturer la phase aller, l'Équipe a dévoilé sa traditionnelle "équipe type" de mi-saison. Dans ce onze, figure évidemment Dimitri Payet, auteur d'une première partie de saison fantastique avec 7 buts et 7 passes décisives. Le n°10 marseillais est même présent sur le podium des meilleures performances individuelles au niveau des notes avec une moyenne de 6.21, derrière Téji Savanier (6,53), et le Lensois Seko Fofana (6,42).



L'équipe type :



Gardien: A.Lopes (6.06)



Défenseurs: Traoré (5.65)- Marquinhos (6.14) - Nyamsi (5.68) - Meling (5.42)



Milieux: Gastien (6.14) - Fofana (6.42) - Gueye (6) - Savanier (6.53)



Attaquants: Payet (6.21) - Terrier (5.94)



Entraineur: J.Stephan (5.89)



On regrettera tout de même de ne pas voir William Saliba (pilier de la meilleure défense de Ligue 1) ou encore Matteo Guendouzi dans ce 11.