L'ancien coach de Mandanda réagit à la rumeur Saint-Étienne

Fabrice Grange, ancien entraineur des gardiens de l'Équipe de France, s'est exprimé sur la rumeur envoyant Steve Mandanda à l'AS Saint-Étienne.





Ces derniers jours, une rumeur faisant état de l'intérêt de Pascal Dupraz, nouveau coach des Verts, pour Steve Mandanda faisait surface dans la presse. L'emblématique portier marseillais, cantonné à un rôle de doublure par Jorge Sampaoli, se pose en effet des questions sur son avenir.



L'ancien entraineur des gardiens de l'Équipe de France (2006-2012) et de l'AS Saint-Étienne (2012-2020), Fabrice Grange, s'est exprimé à ce sujet : "Mandanda à l'ASSE ? Je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus. J'ai beaucoup d'affection pour Steve, il le sait, on s'est vu en sélection et j'adore le gardien et le personnage qu'il est. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les gardiens avec qui j'ai travaillé, même si avec Stéphane [Ruffier ndlr], c'était particulier, on a noué un truc tellement fort durant toutes ces années, c'était extraordinaire. Après, c'est une décision qui reviendra au club. L'important, c'est de le sauver, de sauver l'institution. J'espère qu'ils vont y arriver, très sincèrement "