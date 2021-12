L'équipe de FootMarseille vous souhaite de bonnes fêtes !

Toute l'équipe de FootMarseille se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes !





L'OM a connu une année 2021 mitigée. Avec des événements calamiteux, tels que l'invasion de la Commanderie ou les incidents survenus à Montpellier, Nice et Lyon. Il a aussi connu d'autres moments plus réjouissants, avec un mercato offensif et quelques matchs intéressants.



On espère du mieux dans les prochains mois, avec (peut-être) un recrutement en janvier pour rééquilibrer l'effectif et une équipe plus efficace. On souhaite surtout que Jorge Sampaoli parvienne à rester au contact et accroche une place sur le podium. Car la participation à la Ligue des Champions est indispensable pour que le club puisse progresser.



En attendant, nous vous souhaitons de très bons moments pour les fêtes de fin d'années !