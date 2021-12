Chauvigny-OM se jouera en Haute-Vienne

Le match Chauvigny-OM (coupe de France) se disputera à Limoges, le 2 janvier.





La rencontre entre Chauvigny et l'OM se tiendra sur la pelouse du stade municipal de Beaublanc, à Limoges, le 2 janvier. L'enceinte de l'US Chauvigny ne compte que 3 000 places et n'est en effet pas homologuée pour ce type de match. L'enceinte de Haute-Vienne est pourvue de 13 182 places et l'on peut imaginer qu'elles seront vite vendues, si aucune restriction n'intervient dans les prochains jours en raison de la situation sanitaire.



Lors du premier tour, l'OM s'est défait de Cannet Rocheville, avec notamment un triplé d'Arek Milik. Initialement programmé à l'extérieur, le match s'était finalement disputé devant 20 000 spectateurs, au stade Orange Vélodrome.