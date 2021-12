Vézirian continue sur la vente de l'OM...

Le fait que l'OM soit sous contrôle de la DNCG ne perturbe absolument pas Thibaud Vézirian sur ses théories de vente. Il en a remis une couche, sur sa chaîne Youtube, sous prétexte que le club a obtenu un gros contrat équipementier.





Cela fait presque un an que Thibaud Vézirian a annoncé la conclusion de la vente de l'OM. Et il reste sur sa ligne, affirmant maintenant que le contrat obtenu avec Puma est lié à l'arrivée d'investisseurs : "Je crois que l'OM est le 12e club européen en termes de sponsoring devant Dortmund. Deuxième club Puma derrière City. Ça n'a aucune évidence, ça n'a aucune réalité par rapport à un OM qui joue l'Europa League Conférence. Ça n'a une réalité que parce que l'OM est sur la voie d'un nouveau club, a été racheté, et voilà. Sinon c'est impossible. Il faut arrêter de penser que Frank McCourt et Pablo Longoria ont bien bossé. Tout le monde bosse bien. A Lens, ils bossent bien et ils n'ont pas eu un contrat trois fois supérieur à ce que le club vaut", a lancé le chroniqueur aux 20 000 abonnés.



Compte tenu du nombre de maillots vendu par le club olympien, on peut surtout penser qu'il a été sous-évalué par les équipementiers pendant des décennies, et à commencer par la marque aux trois bandes. On note que Thibaud Vézirian dit ici ce qu'il pense réellement de l'OM.