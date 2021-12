Cuisance y croit toujours au Bayern Munich

Michaël Cuisance (22 ans) s'est exprimé sur son avenir munichois. Il compte bien se faire une place dans l'équipe de Julian Nagelsmann.





En difficulté à l'OM, la saison passée, Michaël Cuisance l'est aussi cette saison, au Bayern Munich. Il n'a joué que 2 matchs toutes compétitions confondues (avec 1 but et 1 passe décisive contre un club de D5, en coupe). Il ne pense pour l'instant pas à un départ : "Pourquoi je ne reviendrais pas ? Le mercato s'ouvre le 1er janvier, nous commençons l'entraînement le 2 janvier. Nous allons nous asseoir et parler de la situation. Dans ma situation, je veux plus de missions, de minutes. Bien sûr ! J'ai ce qu'il faut pour jouer régulièrement pour un club comme le Bayern. Je suis convaincu de ça. Mais j'ai rarement eu l'occasion de le faire. Sous Hansi Flick seulement en fin de saison, avec Julian Nagelsmann principalement en préparation. J'ai joué à un jeu où je ne faisais pas de mon mieux. C'était ça. Je montre aux entraîneurs ce que je peux faire chaque jour. Mais je ne peux pas lui en vouloir : on a fait une super première partie de saison ! Non, je n'ai aucun regret", a-t-il confié à Bild.





"J'aurai mes minutes de jeu"

Il compte bien s'accrocher et tenter de percer en Bavière : "Ce qui est dit ou écrit en public est pour moi secondaire. Et j'ai confiance en mes forces. Ce n'est pas facile, mais je connais cette situation depuis longtemps. Je dois rester fort dans ma tête, alors j'en suis sûr : j'aurai mes minutes de jeu", a-t-il ajouté.



L'an passé, Michael Cuisance a pris part à 31 matchs avec l'OM, pour 2 buts et 1 passe décisive. Il n'est pas parvenu à se faire sa place. Son contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en juin 2024.