Mercato : Pau Lopez sera bientôt définitivement olympien

L'option d'achat de Pau Lopez (27 ans) devrait être définitivement recruté par l'OM dans le courant du mois de janvier. L'option d'achat va être levée.





Comme l'avait indiqué Pablo Longoria durant l'automne, le gardien de but espagnol devrait bientôt être définitivement engagé par le club olympien. Son prêté prévoyait en effet que son option d'achat soit levée automatiquement dès qu'il atteindrait les 20 matchs joués sous le maillot marseillais. Or il en est à 19 (14 matchs de Ligue 1 et 5 de Ligue Europa).



L'ex-portier de la Roma paraît s'être bien adapté à son nouvel environnement. Il totalise notamment 8 clean sheets (et 10 buts encaissés) en championnat. Une analyse des performances des gardiens de but par Soccerment l'a d'ailleurs classé 2e parmi les meilleurs en Europe, pour la première partie de saison. Seul José Sa (Wolverhampton) serait plus efficace que lui.



Certainement pas de quoi rassurer Steve Mandanda, lequel pourrait demander à partir, durant le mercato hivernal.





🧤 | Shot stopping analysis: surprising results!



▪️ Superb stats reported by José Sá (Wolves), Pau López (OM) and M. Flekken (SC Freiburg)



▪️ On the other end, owing to the suboptimal performances of their goalies, Atleti, Barça and Bayern are underperforming vs xG Against pic.twitter.com/wA0HZAX5PM