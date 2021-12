Pour Djellit, le plus gros flop de la saison joue à l'OM

Nabil Djellit considère que l'OM a fait le plus mauvais transfert du mercato estival 2021 avec Gerson (24 ans). Il pense que Pablo Longoria aurait mieux fait de se tourner vers Youcef Belaïli (29 ans).





Sur Twitter, le journaliste a estimé que le club phocéen avait fait le plus mauvais choix du dernier marché des transferts : "20 millions d'euros... Annoncé comme le meilleur joueur de la D1 brésilienne, j'estime que Gerson est le plus gros flop de cette première partie de saison, a écrit le journaliste sur Twitter. Sur le potentiel, un bon joueur. Pas besoin d'aller au Brésil... En France, on a les mêmes à la maison, plus forts, moins chers..." Une façon de glisser que Youcef Belaïfi est toujours libre : "L'OM ça prend des Radonjic à 12 M€, Strootman à 25 M€, Luis Henrique à 8 M€, Gerson 20 M€... Des joueurs au rendement incertain. En revanche, Belaïli, libre, c'est plutôt non ! Faut le renommer Belaïlinho ou Van Belaïli..."



Nabil Djellit est tellement insistant que c'est à se demander s'il n'a pas passé une licence d'agent de joueurs. Gerson n'a pour l'instant pas su montrer son meilleur visage, espérons qu'il le fera en seconde partie de saison.