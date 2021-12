Mercato : McCourt a mis la pression à Longoria pour le mercato

Si Frank McCourt a fait de gros efforts financiers pour permettre à l'OM de recruter, ces dernières saisons, il souhaite visiblement arrêter les frais. Il aurait indiqué à Pablo Longoria qu'il n'y aurait pas de recrutement sans des départs, cet hiver.





Selon les informations communiquées par Florent Germain, journaliste de RMC, le club olympien ne fera pas de folies, cet hiver. Le propriétaire du club aurait indiqué à Pablo Longoria "qu'il sera nécessaire de vendre pour soulager les finances du club, avant d'envisager certaines recrues". Le mercato risque dès lors d'être complexe : "C'est un discours souvent présent chez Jorge Sampaoli en conférence de presse, il lance des petits messages à l'actionnaire en disant que l'effectif est juste, qu'il y a beaucoup d'attente à Marseille... Et on sait aussi que Pablo Longoria est un peu frustré, c'est un président, mais c'est un directeur sportif dans l'âme, qui a beaucoup d'idées et de pistes, mais il ne peut pas les mener à terme parce que la réalité financière reste compliquée à l'OM..."



Après avoir injecté plus de 300 millions d'euros dans le club marseillais, Frank McCourt a vraisemblablement décidé de refermer le porte-monnaie. Cela explique pourquoi la DNCG a placé le club sous contrôle et tue dans l'oeuf toutes les rumeurs concernant une possible entrée au capital. L'obtention d'une qualification pour la Ligue des Champions est plus que jamais un objectif.