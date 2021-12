Riolo pointe la possession stérile de l'OM

Daniel Riolo a évoqué les tactiques de possession de Lyon et de l'OM. Elles se sont révélées décevantes, en première partie de saison.





"Il y a un parallèle à faire entre Lyon et Marseille. Si l'on prend les stats, les deux équipes ont 70-75 % de possession de balle, un nombre de passes trois fois supérieur à l'adversaire, plus du double d'occasions et de tirs. Et dans les deux matchs, c'est à peu près pareil, a estimé le journaliste au micro de RMC. On a deux équipes qui mettent la main sur le ballon, qui dominent le jeu, mais ne font rien de cette domination. Ça redouble de passes, mais c'est stérile. Au début de la saison, on était ravi du discours des deux entraîneurs. Le discours a de quoi séduire tous les amoureux du foot. Quelques mois plus tard à mi-saison, Marseille est toujours dans le coup, le classement est correct, mais ce n'est pas flamboyant... Et Lyon est clairement à la ramasse, il faut même retrouver un tel fiasco dans l'histoire de ce club à mi-saison, ça doit remonter à très longtemps."



3e au classement de Ligue 1 (à égalité avec Nice, 2e), l'OM affiche le deuxième taux de possession le plus important de la compétition (61,9 %). Il est beaucoup moins bien classé au nombre de tirs : il est 6e, avec 12,5 tirs par rencontre.