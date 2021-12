Benedetto espère toujours revenir à Boca Juniors

Dario Benedetto (31 ans) s'est exprimé au sujet de son avenir. Il compte toujours revenir à Boca Juniors.





Lors de l'inauguration d'une salle d'entraînement qu'il a offert au club d'Arsenal (de Sarandi), l'attaquant prêté par l'OM à Elche s'est confié au sujet de son avenir : "Soit en tant que fan, soit en tant que joueur. Je suis reconnaissant aux habitants de Boca pour la belle affection qu'ils m'ont témoignée jusqu'à ce jour. J'espère que demain je pourrai revenir", a-t-il confié à TyC Sport. Il ne pense en revanche pas participer à la coupe du Monde avec l'Albiceleste : "Non, je ne pense pas, je suis déjà vieux, j'ai 31 ans. Évidemment, c'est toujours quelque chose qui vous tente beaucoup, mais il faut aussi être réaliste. Les joueurs actuels se portent très bien, ils ont fait des choses merveilleuses et j'espère qu'ils pourront continuer ainsi et nous serons de ce côté-là pour les soutenir comme toujours."



Cette saison, Dario Benedetto a inscrit 2 buts et donné 1 passe décisive en 14 matchs de Liga. Son contrat avec l'OM court jusqu'en 2023, mais Elche dispose d'une option d'achat pour le conserver définitivement.