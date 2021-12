Mercato : Longoria sur la piste Kolo Muani

Selon les informations de Fabrice Hawkins, l'OM s'intéresse à Randal Kolo Muani, libre en juin prochain. Une réunion aurait même déjà eu lieu avec son entourage.





Alors que la première partie du championnat vient tout juste d'arriver à son terme, les rumeurs du mercato vont déjà bon train du côté de l'OM. En effet, cela devrait bouger au sein de l'effectif marseillais puisque Jorge Sampaoli a exprimé, à plusieurs reprises, sa volonté d'ajouter quelques joueurs d'expérience pour améliorer l'équipe. Il faudra être malin, et surement acter quelques départs avant de recruter, dans la mesure où la masse salariale de l'OM a été encadrée par la DNCG en début de saison.



Si Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara, Luis Henrique ou Konrad De La Fuente pourraient quitter le navire (sous forme de transferts pour les premiers et de prêts pour les deux autres), Fabrice Hawkins annonce que les dirigeants marseillais lorgneraient sur Randal Kolo Muani pour donner du poids à l'attaque. Souvent à l'affût des bons coups, Pablo Longoria aurait coché le nom du jeune Nantais (7 buts et 2 passes décisives en 18 matchs), libre en juin prochain, et qui peut donc s'engager gratuitement avec le club de son choix dès le 1er janvier. Une prise de contact aurait déjà eu lieu entre les deux parties.



Le journaliste d'Amazon Prime écrit : "L'OM veut recruter Randal Kolo Muani, libre en juin. Des réunions ces derniers jours entre l'entourage du joueur et Marseille. Pour le moment RKM souhaite évoluer à l'étranger la saison prochaine. L'AC Milan est très intéressé, mais Francfort a une longueur d'avance."