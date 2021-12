Mercato : De la Fuente en prêt dès cet hiver ?

Selon les informations de RMC, le mercato devrait être animé côté OM. Au même titre que Luis Henrique, Konrad De la Fuente pourrait être prêté dès cet hiver.





Le mercato d'été avait été très mouvementé côté Marseillais avec un effectif très largement remanié comparé à la saison 2020/2021. Malgré tout, Jorge Sampaoli avait expliqué qu'il aurait souhaité 2 ou 3 joueurs supplémentaires pour étoffer le groupe. Le mercato d'hiver sera-t-il l'occasion d'ajuster le tir et de combler les exigences du coach Argentin ? Il ne faut pas oublier que la masse salariale du club a été encadrée par la DNCG.



Par conséquent, si l'OM veut se renforcer, il faudra également du mouvement dans le sens des départs. En ce sens, RMC affirme que la direction marseillaise serait ouverte à plusieurs prêts, notamment sur le front de l'attaque. En plus de Luis Henrique, Konrad De La Fuente pourrait suivre le même chemin. L'international Américain de 20 ans (15 matchs disputés, 0 but et 2 passes décisives) a manqué de régularité (et de justesse devant le but) durant la première moitié de saison et n'a donc pas vraiment répondu aux exigences. L'objectif serait ainsi qu'il gagne en expérience dans un club moins exposé à la pression. Des joueurs expérimentés, c'est d'ailleurs le profil des potentielles recrues ciblées par Sampaoli, comme il l'a répété plusieurs fois en conférence de presse.