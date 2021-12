Pau Lopez : "Il faudra rectifier le tir"

Pau Lopez (27 ans) a fait part de sa déception, après OM-Reims (1-1). Il regrette de laisser échapper des points comme ça.





"C'est une mauvaise sensation car on perd beaucoup de points à domicile. Là, c'est encore deux points de plus de perdus. Pourtant vu le scénario du match, un point c'est déjà bien. Ce n'est pas normal de laisser passer autant d'opportunités face à de telles équipes. Mais le foot est ainsi. On n'a pas su concrétiser nos occasions en première mi-temps. Il faudra rectifier le tir. Notre défi, c'est de faire une deuxième partie de saison aussi bonne, si ce n'est meilleure que la première", a déclaré le portier espagnol en zone mixte.



Pau Lopez a réalisé une bonne première partie de saison, encaissant 10 buts en 14 apparitions en championnat. Il a aussi réalisé 8 clean sheets.