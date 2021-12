OM-Reims : les notes du match

Voici les notes délivrées par les médias, suite à la rencontre OM-Reims (1-1).





Gerson et Arek Milik sont particulièrement mal notés. A contrario, Dimitri Payet est quasi unanimement élu meilleur Marseillais.





Le onze de départ : Lopez (5) - Rongier (4), Saliba (4), Caleta-Car (4), Peres (5) - Under (3), Guendouzi (5), Kamara (5), Gerson (3), Payet (5) - Milik (4).

Le coach : Sampaoli (4).

L'arbitre : Letexier (3).





Le onze de départ : Lopez (5) - Rongier (4), Saliba (3,7), Caleta-Car (4,3), Peres (4,3) - Under (3,3), Guendouzi (5,7), Kamara (5), Gerson (2,7), Payet (6) - Milik (2,7).

Le coach : Sampaoli (4).

L'arbitre : Letexier (3).





Le onze de départ : Lopez (6,3) - Rongier (6,5), Saliba (6,9), Caleta-Car (6,2), Peres (6,8) - Under (6,5), Guendouzi (7), Kamara (6,9), Gerson (6), Payet (7,9) - Milik (6,3).

Les remplaçants : De la Fuente (6,1), Lirola (6,3), Dieng (5).



Le prochain match est programmé le 2 janvier, en coupe de France. L'OM se déplacera pour affronter Chauvigny. Le club olympien a ensuite rendez-vous à Bordeaux, le 7 janvier, en Ligue 1.