Arbitrage : les graves accusations d'Antonetti contre Lyon

Après le match OL-Metz, Frédéric Antonetti n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'arbitre et du club de Jean-Michel Aulas. Il affirme que Lyon est l'endroit où il s'est fait le plus volé, dans sa carrière.





Le technicien corse était en colère, après la rencontre que ses hommes ont disputée contre Lyon. Il a fait de gros sous-entendus sur les pressions subies par les arbitres, dans le Rhône : "On a marqué un but valable qui a été refusé. Je n'avais pas vu l'image, et là je l'ai revue. Je demande au quatrième arbitre si le but est valable... Je n'avais pas vu les images. Quand on les voit, c'est catastrophique. Il m'a dit qu'on avait les outils aujourd'hui pour juger. Le problème c'est que ce sont les hommes qui les jugent. Les outils j'ai confiance, mais moins dans les hommes. Ça fait 30 ans que je suis dans le football, et ça fait 30 ans que je joue à un jeu truqué voir faussé. C'est mon sentiment, vous ne me ferez pas changer d'avis. Quand on vient à Lyon, il faut savoir qu'il y a une pression terrible sur tout le monde... C'est l'endroit où je me suis fait le plus voler." Et de conclure : "Ce Football Circus m'insupporte."



Des paroles particulièrement accusatrices. Pour rappel, Jean-Michel Aulas a écopé de 5 matchs de suspension ferme (plus 5 matchs avec sursis), suite aux propos lancés après l'arrêt de la rencontre Lyon-OM.