Abdelhamid : "On se fait un peu voler"

Comme son entraîneur, Yunis Abdelhamid (34 ans) a fait part de sa frustration, après la fin d'OM-Reims (1-1). Il pense que l'arbitre a favorisé l'équipe olympienne.





"Ce n'est pas passé loin. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Une première période moyenne et une deuxième où on a mieux joué et on a été récompensés", a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo. Il regrette le penalty accordé à l'OM, en toute fin d'arrêts de jeu : "Après, je n'ai pas revu les images, mais à chaud on se fait un peu voler. Franchement, Andreaw (Gravillon) est au duel à la tête, il ne regarde que le ballon, il ne regarde pas Payet. C'est compliqué de se faire avoir sur une erreur comme ça. L'arbitre nous dit que Payet reçoit un coup de pied d'Andreaw, mais il joue vraiment le ballon donc pour mettre un coup de pied à Payet c'était compliqué, c'est involontaire. C'est compliqué de revoir les images, en plus on n'entendait pas tout ce que disait l'arbitre. C'est vraiment un sentiment mitigé. Bien sûr, Marseille a dominé, mais on a mené 1-0 et on méritait de gagner ce soir."



Reims occupe la 14e position du classement de Ligue 1, à tout juste 10 points des Marseillais.