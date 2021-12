Sampaoli : "C'est plus difficile contre les équipes du bas de tableau"

Jorge Sampaoli a livré son analyse du match OM-Reims (1-1) disputé mercredi. Il est frustré par le résultat, mais a apprécié le contenu de la rencontre.





"La frustration, un peu, parce qu'on a dominé le match. On a fait une très bonne première période et je ne suis pas sûr que l'adversaire ait franchi la ligne médiane pendant les quarante-cinq premières minutes. Mais on n'a pas réussi à marquer malgré nos nombreuses occasions, et Reims qui n'était quasiment jamais sorti de sa moitié de terrain se retrouve à mener. Ce qu'il s'est passé en seconde période est assez habituel pour nous, on n'arrive pas à garder cet impact, on n'arrive pas à concrétiser notre domination et on se fait rattraper", a confié le coach argentin en conférence de presse (propos relayés par L'Équipe).





"Ce choix n'était peut-être pas le plus judicieux"

Il a aimé le comportement de ses joueurs : "Je veux dire d'abord que ce fut l'un de nos meilleurs matches dans le jeu cette saison, surtout en première mi-temps. J'ai sorti Milik parce qu'il avait joué tout le match d'avant (en Coupe de France dimanche) et parce que c'était stratégique : je voulais un joueur qui attaque sur le côté, mais ce changement n'a pas apporté beaucoup, je le reconnais. Parce qu'ensuite nous avons manqué de monde dans la surface, et donc j'ai fait entrer Bamba (Dieng). On est allé chercher la victoire jusqu'aux derniers instants, et on a mérité l'égalisation. Mais je suis d'accord, ce choix n'était peut-être pas le plus judicieux." Sampaoli a enfin dressé le bilan de la première partie de saison : "Je trouve qu'on est très compétitif dans ce championnat. On a fait beaucoup de matches où on a été supérieur à nos adversaires, on n'a pas beaucoup perdu contre les équipes de la première partie du tableau, c'est plus difficile contre les équipes de bas de tableau."



L'OM occupe la 3e position du classement de Ligue 1, à égalité de points avec le 2e, Nice. Tout reste bien sûr à faire.