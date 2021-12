Riolo accuse L'Équipe de soutenir Aulas

Daniel Riolo pense que le quotidien L'Équipe "est en mission" pour aider Lyon à se sortir de sa situation actuelle. Vincent Duluc lui a répondu.





Sur Twitter, le journaliste de RMC s'est exprimé sur les incidents survenus avec les supporters de l'OL. Il a sous-entendu que le journal L'Équipe aidait le club de Jean-Michel Aulas : "Comme il y avait 10 supporters du PSG dont certains interdits de stade et comme la sécu n'a pas été à la hauteur, on va finir par nous expliquer que tout va bien à Lyon et que c'était des enfants en sortie scolaire... l'OL et ses amis de L'Équipe sont en mission... #tousdanslememesac nettoyons les stades." Vincent Duluc, qui veille apparemment au grain, a très vite réagi : "Nettoyons les stades" t'es peinard, tu n'y vas jamais."



Vincent Duluc est à peu près aussi objectif que Jean-Michel Aulas. L'importance qu'il prend dans son média soulève depuis longtemps des questions quant à sa neutralité. Cela n'empêche pas les Lyonnais d'être sérieusement secoués, cette fin d'année. Et ce n'est pas fini, car la commission de discipline de la FFF va analyser tour à tour les incidents survenus lors de Paris FC-OL et d'OL-OM. Espérons qu'elle se montre plus juste que sa consoeur de la LFP.