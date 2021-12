Payet : "On est là où on veut être"

En zone mixte, Dimitri Payet (34 ans) a livré son analyse du match OM-Reims (1-1). Il regrette le score, mais estime que le bilan de la première partie de saison est positif.





"Oui c'est sûr, on voulait finir l'année autrement. Ce soir, je vois plus deux points perdus qu'un point gagné. Les équipes, elles se battent aussi. On voit les autres résultats, il n'y a rien de simple pour personne. C'est bien de revenir pour prendre un point. On va bien se reposer, car je pense qu'il y a de la fatigue dans les jambes", a confié le Réunionnais face aux journalistes.





"Il vaut mieux être là que de courir après les autres"

Il pense en revanche que l'OM est encore en course, à la mi-saison : "Le bilan est bon à la trêve. On est là où on veut être, à égalité avec Nice à la 2e place. Il reste une seconde partie de saison à faire, mais il vaut mieux être là plutôt que de courir après les autres."



Dimitri Payet a réalisé une première partie de saison hors norme. Il totalise 6 buts et 7 passes décisives en 14 matchs de Ligue 1.