Rongier : "On manque de changement de rythme et de tranchant"

Valentin Rongier (27 ans) a confié sa déception, suite au nul concédé par l'OM au stade Orange Vélodrome face à Reims (1-1). Il regrette que la possession du ballon soit stérile.





"On est forcément frustrés parce que ce sont des choses qui se répètent, surtout à domicile. On a maîtrisé la première période, mais il y a un mono-rythme, on ne fait pas assez mal. C'est bien d'avoir la possession, de faire circuler le ballon et de déplacer l'adversaire, mais on manque de changement de rythme et de tranchant dans les appels pour étirer les lignes, trouver des espaces et faire mal", a confié le joueur au micro de Prime Vidéo.



L'OM termine sa première moitié de saison à la 3e position du classement, à égalité avec le second, Nice, et avec un match en moins (contre Lyon). Compte tenu des gros changements opérés durant le mercato estival, cela paraît être un bon bilan. On peut imaginer que Pablo Longoria aura à coeur de rectifier certaines choses, durant le mercato de janvier.