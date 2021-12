Aulas n'a pas fait appel de sa suspension...

Jean-Michel Aulas n'a (étonnamment) pas fait appel de la suspension prononcée par la commission de discipline de la LFP.





Après que l'arbitre ait décidé de ne pas faire reprendre la rencontre Lyon-OM, Jean-Michel a lancé la phrase suivante, d'après le rapport de l'homme en noir : "La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex (de la Fédération française) et ça ne va pas en rester là." Pour cette raison, il a été sanctionné de 10 matchs de suspension par la commission de discipline de la LFP, dont 5 fermes.



Une sanction qu'il a dans un premier temps dénoncée de toutes ses forces, annonçant qu'il ferait certainement appel. Mais il n'en a rien fait. Selon L'Équipe, "il pourrait ne pas aller plus loin, avec le souci de ne pas raviver les tensions, même si la limite pour un éventuel appel est fixée au début de la semaine prochaine." Pour le reste du dossier, l'OL attendrait de savoir si l'appel de l'OM est jugé recevable par la FFF. S'il ne l'est pas, le club rhodanien ne devrait pas non plus contester la sanction...



Compte tenu des menaces sous-jacentes, la sanction du président de l'OL aura pu paraître à certains comme très insuffisante. Il paraissait assez évident qu'il ne ferait pas appel. Il semble, comme son club, s'en être très bien tiré.