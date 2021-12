Kebbal : "Je serai toujours supporter de l'OM"

Natif de Marseille, Ilan Kebbal (23 ans) disputera son premier match au stade Orange Vélodrome, ce mercredi. Il a confié son attachement pour l'OM, même s'il ne compte pas lui faire de cadeau.





"J'avais retenu cette date, d'autant que c'est le dernier match de l'année. Ça représente beaucoup pour moi, comme pour tout garçon né à Marseille, je suis un grand supporter de l'OM et c'était un rêve de jouer dans ce stade", a indiqué le joueur rémois (propos relayés par La Provence). Il a été proche de rejoindre les rangs phocéens, avant de finalement signer à Bordeaux : "Je m'entraînais tous les mercredis avec les U19 de l'OM, mais le temps passait et je n'avais aucun contrat en vue, je devais assurer mon avenir. J'ai fait un essai à Bordeaux et ils m'ont fait signer."





"Il faudra être rigoureux, ne pas laisser d'espace à Payet"

Il ne fait pas de mystère concernant son attachement au club olympien : "Je serai toujours un supporter marseillais, mais quand on est joueur, c'est différent, on se consacre à son club. Nous allons tous regarder ce beau stade, le plus beau de France, mais sur le terrain, il faut passer au match et j'ai hâte de le jouer. Je ne chercherai pas à faire des sombreros pour faire plaisir à la famille et aux amis, il faut être pro, concentré." Il s'attend à une rencontre difficile, mais pense que Reims peut tirer son épingle du jeu : "On s'attend à une équipe qui va vouloir bien finir en étant deuxième à la trêve. Ils vont essayer de nous étouffer, il faudra savoir répondre. Nous aussi, nous voulons bien finir. Ce qui est difficile, c'est qu'ils mettent beaucoup de mouvement, tu ne sais pas qui prendre, avec leur dispositif assez étrange, qui leur réussit. Il faudra être rigoureux, ne pas laisser d'espace à Payet."



Cette saison, Ilan Kebbal a pris part à 17 matchs, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, il a inscrit 1 but et donné 4 passes décisives en 16 rencontres.