Guendouzi a donné son avis sur l'avenir de Mandanda

Mattéo Guendouzi (22 ans) a souligné l'importance de Steve Mandanda (36 ans), au sein du vestiaire de l'OM. Il espère que le gardien de but continuera encore plusieurs saisons.





"C'est un joueur très important pour nous. C'est un très grand gardien. Il nous aide beaucoup sur et en dehors du terrain. Steve est une légende du club. Tout le monde le connaît. On sait l'importance qu'il a au club, dans le vestiaire et sur le terrain. Il y a eu des rotations entre les deux gardiens. Chaque gardien qui a pu jouer a beaucoup aidé l'équipe. Il faut respecter les choix du coach. Steve est très important pour nous, le groupe et le club. J'espère continuer à jouer avec lui de nombreuses années", a confié le milieu de terrain de l'OM face aux médias, mardi.



Certaines sources rapportent en effet la possibilité d'un départ de Steve Mandanda, cet hiver. Un rendez-vous aurait même été fixé avec son entraîneur pour évoquer sa situation. Une grande page de l'histoire de l'OM pourrait donc se tourner, dans les prochains jours...