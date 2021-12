Payet voulait se payer Aulas

Dimitri Payet (34 ans) avait prévu une tribune un peu plus musclée, avec quelques messages directs à Jean-Michel Aulas. Il l'a finalement rédigé une deuxième version édulcorée.





Dans son édition du jour, L'Équipe donne des précisions sur la tribune rédigée par le Réunionnais et qui a été publiée par Le Monde. Le quotidien sportif croit savoir que la première version du texte était plus offensive vis-à-vis de Jean-Michel Aulas, dont il n'a pas apprécié l'attitude et les petites piques. Le joueur de l'OM a finalement pris de la hauteur et quelque peu épargné le président lyonnais, lequel paraît de toute façon dépassé et dont la popularité frise le ras du sol cette fin d'année.



Le journal précise par ailleurs que Dimitri Payet est resté quelques jours choqué par les événements de Lyon (comme par ceux de Nice). Il a notamment coupé son téléphone. S'il a fait preuve de beaucoup de caractère en postant des messages destinés aux supporters, on peut regretter qu'il n'ait pas été davantage soutenu par les instances. Comme la FFF, la LFP s'est contentée du minimum. Et les sanctions prononcées par sa commission de discipline n'ont pas été à la hauteur.