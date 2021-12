Kamara n'a toujours pas donné de réponse

Boubacar Kamara (22 ans) n'aurait pas donné de réponse aux dirigeants de l'OM, concernant la dernière proposition de contrat. Il n'aurait pour l'instant pas annoncé s'il allait partir ou pas.





Les informations obtenues par L'Équipe et la presse étrangère divergent, concernant le milieu défensif. Dans son édition du jour, le quotidien sportif indique que les relations sont difficiles entre l'entourage du joueur et les dirigeants marseillais. Il confirme que l'offre transmise début novembre est aménageable à court, moyen ou long terme. Et dans chacun des cas, elle peut permettre à Boubacar Kamara de devenir le plus gros salaire olympien, ce qui est loin d'être anodin. Le joueur n'aurait pas donné de réponse la concernant.



Le journal précise encore que ses agents sont très proches de Coralie Porrovecchio, sa compagne. L'OM ne les apprécie pas et aimerait le convaincre de changer de conseillers, mais ne devrait pas y parvenir. La tendance serait à un départ. Le média ajoute enfin que Pablo Longoria ne s'est pas démonté et a dit sa façon de penser aux agents de Boubacar Kamara, après qu'il ne se soit pas présenté à la conférence de presse. L'échange de messages aurait été musclé...



Au-delà de ce feuilleton, on peut noter que l'article de L'Équipe ne relève que les aspects négatifs de la première partie de saison de l'OM. Certains journalistes ne changent pas leurs habitudes : il y aurait certainement matière à rédiger le même type de texte sur la plupart des effectifs de Ligue 1. Et on en oublierait presque que l'OM est 2e.