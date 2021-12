Sampaoli espère parvenir à la meilleure décision pour Kamara

Face à la presse, Jorge Sampaoli a évoqué la situation de Boubacar Kamara (22 ans). Il espère trouver la meilleure solution possible avec le joueur, s'il souhaite vraiment partir.





"Kamara est un joueur qui comprend très bien cette fonction de milieu défensif. On connaît sa situation, donc on cherche une alternative en cas de départ. Ce qui serait très difficile pour nous parce que c'est un joueur qu'on connaît bien. Quand il est en forme, il donne beaucoup d'équilibre à l'équipe. S'il part, nous espérons parvenir à la meilleure décision pour lui et le club. Et s'il devait partir, nous espérons trouver un remplaçant", a confié le coach argentin en conférence de presse.



Boubacar Kamara a indiqué il y a quelques jours qu'il n'avait pas pris de décision concernant son avenir. Or certaines rumeurs rapportent que ses représentants expliquent à ses prétendants qu'il ne rempilera pas avec l'OM. Si c'est le cas, on peut regretter que le milieu défensif ne fasse pas preuve de davantage de clarté avec son club formateur. Son départ libre, en juin, constituerait en tout cas un gros coup dur pour les dirigeants marseillais.



Selon FourFourTwo, son prix a été fixé à 12 millions d'euros, pour le mercato hivernal.