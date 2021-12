Une nouvelle audience pour Benjamin Mendy, ce mercredi

Benjamin Mendy va comparaître ce mercredi, dans le cadre de la préparation de son procès. Il va indiquer s'il plaide coupable ou non.





Placé en détention provisoire depuis le mois d'août, Benjamin Mendy va comparaître devant la cour de la Couronne, à Chester, ce mercredi. Il devra à cette occasion préciser s'il plaide coupable ou non coupable des faits qui lui sont reprochés. Pour rappel, il est accusé de six viols et d'une agression sexuelle par quatre plaignantes, en Angleterre. Les faits auraient eu lieu entre octobre 2020 et août 2021.



Le rendez-vous est censé préparer le procès qui se tiendra à partir du 24 janvier et pourrait durer entre deux et trois semaines. Le Citizen a été incarcéré pour avoir enfreint les modalités de sa liberté conditionnelle. Il a fait trois demandes de libération sous conditions, mais elles ont toutes été refusées. L'un de ses proches, Louis Saha Matturie (rien à voir avec l'ancien joueur), est également accusé de six viols et d'une agression sexuelle.



Si l'ancien joueur de l'OM plaide coupable, le procès n'aura pas lieu et Benjamin Mendy bénéficiera d'une remise de peine correspondant à un tiers. S'il plaide non coupable, il risque entre 5 et 10 ans de prison, mais garde des chances d'être acquitté.