Sampaoli : "Mandanda ne m'a rien dit"

Jorge Sampaoli s'est exprimé sur la situation de Steve Mandanda (36 ans), en conférence de presse. Il a indiqué que le portier ne lui avait pas fait part de ces doutes, cette saison.





Face aux médias, le coach argentin a confié le bien qu'il pensait de son gardien de but : "Mandanda est un joueur très important pour nous. C'est un très grand gardien, c'est une légende au club. Il nous aide beaucoup, il est très important dans le vestiaire. Steve est très important pour nous et tout le club." Il n'est en revanche pas informé de sa volonté de quitter le club, ou simplement d'un mal-être vis-à-vis de sa situation actuelle : "C'est plus à lui de répondre à cette question. Personnellement, il ne m'a rien dit. Il a une très longue carrière. Il sait très bien ce qu'il veut. Moi il ne m'a parlé d'aucune inquiétude à ce sujet."



D'après certaines rumeurs, le portier a sollicité un entretien avec son coach pour évoquer la possibilité d'un départ, cet hiver. Pour rappel, il a disputé 600 matchs, depuis son arrivée à l'OM, en 2007. Il tient un rôle qui s'apparente à celui d'un numéro deux pour la première fois, depuis l'été dernier.