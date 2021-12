Mercato : Sampaoli fait part de ses exigences

Jorge Sampaoli s'est exprimé sur le mercato, en conférence de presse. Sous réserve que l'OM dispose du budget nécessaire, il aimerait voir arriver deux ou trois renforts.





Face aux médias, le coach argentin s'est révélé clair concernant le mercato : "Il y a des corrections à faire dans l'effectif. J'en parle souvent au président et au propriétaire. Je leur dis que ça fait très longtemps que le club n'a pas répondu aux attentes des supporters, ça fait par exemple depuis 1989 que le club n'a pas gagné la Coupe de France... Le président a les mêmes intentions que moi, mais ce n'est pas moi qui gère le budget", a-t-il indiqué aux journalistes présents.





"Il manque deux ou trois joueurs pour terminer cet effectif"

Il voudrait quelques renforts : "Dans mon analyse, je ne peux pas vous dire pour le moment les postes que l'on doit renforcer, mais on pense qu'il manque deux ou trois joueurs pour terminer cet effectif. Et on espère qu'on pourra les faire venir en janvier. Mais c'est lié au thème économique, à la capacité ou non du club de pouvoir le faire. Et si le club ne peut pas, on continuera avec les joueurs qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui", a-t-il poursuivi.



Le recrutement dépend vraisemblablement des possibles départs. Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi paraissent notamment poussés vers la sortie.