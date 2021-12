Guendouzi veut vraiment s'inscrire "sur la durée avec l'OM"

En conférence de presse, Mattéo Guendouzi (22 ans) s'est à nouveau exprimé sur son avenir. Il paraît très attaché au club marseillais.





"Signer à l'OM ça a été un choix mûrement réfléchi, le meilleur choix que j'ai fait depuis longtemps", a-t-il confié aux journalistes présents. Il se plaît aussi dans le contexte local : "Je prends beaucoup de plaisir sur et en dehors du terrain avec ma famille." Il n'envisage pas de revenir à Arsenal, au terme de la saison : "Je compte vraiment m'inscrire sur la durée à l'OM." Son option d'achat est quasi-automatique : "Si le club se maintient en Ligue 1, je reste à l'OM. C'est un choix mûrement réfléchi. Ce n'est pas que cette année, mais aussi pour la suite de ma carrière." Son transfert définitif devrait ainsi intervenir pour un montant de 11 millions d'euros et il devrait s'engager jusqu'en juin 2025.





"Si je peux montrer l'exemple sur le terrain et en dehors..."

Le joueur phocéen a aussi confié ses ambitions, sous le maillot phocéen : "Je veux gagner avec l'OM. Avec le coach, j'ai progressé." Il compte bien continuer à tout donner sur la pelouse et espère parvenir à partager son expérience avec ses coéquipiers : "Ma grinta ? C'est quelque chose de naturel, je reste moi-même. A l'entraînement ou dans la vie de tous les jours, j'essaie de pousser mes coéquipiers, d'être là pour eux. Je ne m'invente pas une vie, je ne joue pas un rôle, je ne fais pas semblant. J'ai aussi eu la chance d'être bien intégré. (...) J'ai été jeune comme eux, j'ai suivi de grands joueurs, moi aussi je voulais faire comme eux. Ca me fait vraiment plaisir, si je peux montrer l'exemple sur le terrain et en dehors."



Mattéo Guendouzi a jusque-là disputé 24 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot de l'OM.