Ripoll : "Guendouzi a déjà pris de la place à l'OM"

Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs de l'équipe de France, a donné son point de vue sur la première partie de saison du numéro 6 de l'OM.





Interrogé par L'Équipe, Sylvain Ripoll s'est dit impressionné par Mattéo Guendouzi (22 ans) : "Il a déjà pris de la place à l'OM. Il a progressé dans pas mal de domaines. Il est plus tranquille sous le pressing adverse. Il maîtrise le rythme et il a une qualité de passe impressionnante, car il voit avec un temps d'avance."



Contre Cannet-Rocheville, dimanche, en Coupe de France, Mattéo Guendouzi a pu faire l'étalage de sa qualité de passe, avec 3 passes décisives sur les 4 buts de l'OM. Prêté par Arsenal à Marseille cette saison, avec une option d'achat pratiquement automatique (l'OM doit se maintenir en L1 pour qu'elle soit activée), Mattéo Guendouzi devrait s'inscrire dans la durée dans le club phocéen. Cette saison, il a marqué 2 buts et donné 4 passes décisives en 23 rencontres.