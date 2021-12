Maturana : "Un problème avec le système de jeu"

Sur La Chaîne L'Équipe, Pierre Maturana a tenté d'expliquer les difficultés d'Arkadiusz Milik cette saison.





Auteur de 8 buts en 15 rencontres depuis le début de la saison, le Polonais de 27 ans peine parfois dans le jeu, notamment en Ligue 1, où il n'a inscrit qu'un but en 8 rencontres. Pour Pierre Maturana, cela peut s'expliquer par le système de jeu : "Ce triplé, c'est positif pour (Arkadiusz) Milik. Mais aujourd'hui, quand tu penses à l'OM, tu penses à Milik ? Non. Tu penses à (Dimitri) Payet. Le numéro 9 de l'OM, c'est compliqué depuis longtemps. Milik, ça a marché quelque temps. Mais là, il y a un problème avec le système de jeu car il n'est pas énormément arrosé en centres."



Malgré six premiers mois pas parfaits, Arkadiusz Milik a tout de même inscrit 8 buts en 15 matchs, un chiffre loin d'être négligeable et qui place le Polonais en tant que meilleur buteur de l'équipe cette saison.