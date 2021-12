Mercato : trois pistes pour un prêt de Luis Henrique

Le Brésilien, buteur pour la première fois sous le maillot de l'OM lors du dernier match de Coupe de France, dimanche, pourrait s'en aller lors du prochain mercato.





Très peu utilisé par Jorge Sampaoli cette saison (15 matchs, 5 titularisations, 1 but, 1 passe décisive), Luis Henrique serait pisté par trois clubs, dont deux européens. Selon les informations de Torcedores.com, l'ancien club du Brésilien, Botafogo, serait ouvert pour récupérer l'ailier de 20 ans en prêt pour six mois. Mais deux autres formations semblent plus à même d'intéresser Luis Henrique, car elles se trouvent en Europe : l'une d'elles est le club belge de Genk, l'autre est la Fiorentina. Si ces pistes se confirment, Luis Henrique aura du choix pour s'aérer six mois loin de Marseille, soit dans un club de moindre standing (Genk), soit dans une écurie intéressante de Serie A (Fiorentina) où une place de titulaire est loin de lui être assurée.



Cependant, le Brésilien, lié à l'OM jusqu'en 2025, ne sera pas forcément céder facilement par son club lors du prochain mercato.