Malloyer : "L'OM ? C'est vraiment le père Noël avant l'heure"

Stéphane Malloyer, entraineur de l'US Chauvigny (National 3), a confié son enthousiasme, après le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France.





"C'est vraiment le père Noël avant l'heure, exulte l'entraîneur de 51 ans. C'est un truc énorme pour le club, même si on ne sait pas encore dans quel stade on va les recevoir. Il y a quand même un fossé (4 divisions d'écart) mais c'est fabuleux. On espérait déjà un gros avant de tirer Chartres. Mais on avait pris Chartres, et donc il fallait passer. Là, c'est un aboutissement", a déclaré le technicien (propos recueillis par L'Équipe).



L'US Chauvigny atteint ce niveau de la compétition pour la première fois de son histoire. Il a éliminé Chartres (2-1), lequel est coaché par un certain Jean-Pierre Papin, dimanche. Au tour précédent, ses joueurs avaient sorti Le Havre (Ligue 2), aux tirs au but.