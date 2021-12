Sampaoli s'est expliqué pour Mandanda

Jorge Sampaoli a expliqué pourquoi il avait titularisé Steve Mandanda (36 ans), en coupe de France. Il souhaite continuer la rotation, ces prochains mois.





"On maintient une rotation entre les gardiens pour qu'ils aient chacun du temps de jeu. Dans ce timing, cela concerne Steve. Il reste un dernier match avant la fin de l'année, après, je tire mes conclusions en fonction des matchs, je vois qui a été le meilleur aussi bien chez les gardiens que chez les joueurs", a déclaré l'Argentin face à la presse, après le succès obtenu par l'OM contre Cannet Rocheville (4-1).



Dimanche, Steve Mandanda a disputé son 600e match avec l'OM, toutes compétitions confondues. Un chiffre jamais atteint sous le maillot marseillais. Le natif de Kinshasa est plus que jamais dans la légende. Il devance notamment Roger Scotti (452 matchs), François Bracci (343 matchs), Jean Bastien (337 matchs) et... Mathieu Valbuena (331 matchs).



On peut imaginer que Pau Lopez sera titulaire pour le dernier match de l'année, prévue au Vélodrome contre Reims, mercredi.